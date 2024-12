Pac-Man neu interpretiert: Secret Level verwandelt den Spielklassiker in eine düstere Horrorgeschichte

HQ

Die animierte Anthologie-Serie von Amazon, Secret Level, hat in ihrer neuesten Episode "Circle" das klassische Arcade-Spiel Pac-Man mutig neu interpretiert. Diese Interpretation verwandelt das traditionell unbeschwerte Spiel in eine düstere, von Horror durchdrungene Erzählung. Die Episode dreht sich um eine Figur namens The Swordsman, die ohne Erinnerungen in einer labyrinthischen Welt erwacht. Gesteuert von einer schwebenden Kugel ist er gezwungen, zu fressen oder sich dem Verzehr zu stellen, was an die Iss-or-Being-Mechanik des Originalspiels erinnert.

Executive Producer Dave Wilson verriet, dass die Inspiration für diese radikale Abkehr direkt aus Gesprächen mit den Entwicklern des Spiels kam. Sie ermutigten das Kreativteam, Grenzen zu überschreiten, und drückten den Wunsch aus, dass das Publikum mit "Was zum Teufel haben sie mit Pac-Man gemacht?" reagierte. Diese Herausforderung führte zu einer Abkehr von konventionellen Adaptionen und hin zu einem avantgardistischeren Ansatz.

Das Drehbuch der Episode, das von JT Petty entworfen wurde, stützte sich stark auf Horror-Einflüsse und stand im Einklang mit dem Ziel der Anthologie, vielfältige und unerwartete Interpretationen klassischer Videospiele zu erkunden. Das Regieteam Headless, bestehend aus Victor Maldonado und Alfredo Torres, hat die einzigartige Vision der Episode weiter verbessert.

Secret Level wird derzeit auf Prime Video gestreamt und bietet den Zuschauern eine frische und provokative Sichtweise auf bekannte Gaming-Erzählungen.