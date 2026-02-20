Österreichischer Bergsteiger wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, nachdem er seine Freundin auf Österreichs höchstem Gipfel sterben ließ

HQ

Nachdem sie zuvor angeklagt worden war, hat ein österreichisches Gericht diesen 37-jährigen Amateurbergsteiger wegen Totschlags verurteilt, nachdem er seine Freundin in der Nähe des Gipfels des Grossglockner, Österreichs höchstem Gipfel, zurückgelassen hatte, um Hilfe zu suchen, als sie zu erschöpft war, um weiterzumachen. Das Gericht in Innsbruck verhängte Thomas P. eine fünfmonatige Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe von 9.400 € wegen grober Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit dem Tod der 33-jährigen Kerstin G im Januar 2025.

Das Paar war bei einem Winteraufstieg weit im Rückstand und befand sich etwa 50 Meter unter dem Gipfel bei eisigen, windigen Bedingungen, als die Frau nicht mehr weiterfahren konnte. Die Staatsanwaltschaft sagte, Thomas P habe sie ohne Notfalldecke oder Biwaksack zurückgelassen, obwohl die Ausrüstung in ihrem Rucksack war, und sei allein hinabgestiegen, um Hilfe zu suchen.

Großglocknerstraße // Shutterstock

Ein kurzer Anruf bei der Bergpolizei löste keine Rettungsaktion aus, da die Behörden sagten, er habe nicht eindeutig angegeben, dass sie in Gefahr seien, und auf Nachanrufe und Nachrichten nicht reagiert. Webcam-Aufnahmen zeigten ihn später, wie er in den frühen Morgenstunden des 19. Januar unter stürmischen Bedingungen den Berg hinabstieg.

Richter Norbert Hofer, ein erfahrener Bergsteiger, sagte, der Angeklagte hätte früher erkennen müssen, dass seine Partnerin den Aufstieg nicht schaffen würde und die Verantwortung für ihre Sicherheit träge. Obwohl er anerkannte, dass er Hilfe holen wollte und nicht "kaltblütig" war, entschied der Richter, dass seine Handlungen grobe Fahrlässigkeit darstellten...