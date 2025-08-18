Oscar Piastri bekommt beim Großen Preis von Australien eine Tribüne nach ihm benannt

HQ

Oscar Piastri, Formel-1-Führender im Jahr 2025 (wenn auch nicht viel, nur neun Punkte vor seinem Teamkollegen Lando Norris), wird nach Jack Brabham, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Alan Jones und Arthur Waite der nächste Australier sein, der im Albert Park, dem Austragungsort des Großen Preises von Australien, eine Tribüne nach ihm benannt bekommt. Heute wurde bekannt gegeben: Eine Tribüne gegenüber der Boxengasse auf der Hauptgeraden wird ab dem kommenden Jahr den Namen des McLaren-Piloten tragen.

"Ich bin sehr aufgeregt über die Nachricht, dass ich beim Großen Preis von Australien im nächsten Jahr meine eigene Tribüne haben werde", erklärte Piastri in einem Video in den sozialen Medien. "Es fühlt sich sehr surreal an, und ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde, aber die Unterstützung ist unglaublich und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie im nächsten März alles zusammenkommt."

Mark Webber, nach dem auch eine Tribüne benannt ist und der nun als Piastris Amanger arbeitet, lobte den 24-jährigen Fahrer, der in diesem Jahr zum ersten Mal Weltmeister werden könnte. "Es ist ein Spiegelbild seiner bisherigen Ergebnisse, unglaublich früh in seiner Karriere, dass er es geschafft hat, so viele Podestplätze und Siege zu haben, wie er es getan hat. Offensichtlich fühlt er sich auf dem Elite-Niveau sehr wohl und macht sich bemerkbar, was brillant ist, und repräsentiert Australien auf die Art und Weise, wie das Land gerne repräsentiert wird."

Piastri wird beim Großen Preis der Niederlande in den Wettbewerb zurückkehren, aber es gibt noch etwas Pause, da die Saison am 31. August für die verbleibenden zehn Rennwochenenden fortgesetzt wird.