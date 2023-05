Oppenheimer Trailer gibt uns unseren bisher besten und längsten Blick

HQ

Wir nähern uns fünf Monaten, seit Christopher Nolan, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon und seine Crew den ersten Trailer zu Oppenheimer veröffentlicht haben. Es gab uns ein viel besseres Verständnis dafür, was uns am 21. Juli erwartet, aber viele Fragen blieben noch unbeantwortet. Jetzt ist es an der Zeit, einige davon zu beantworten.

Denn Universal hat einen 3-minütigen Oppenheimer-Trailer veröffentlicht, der uns unseren längsten und besten Blick auf den mit Spannung erwarteten Film gibt, der auf American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimers packender Geschichte über die Herstellung der ersten Atombombe basiert.