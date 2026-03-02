OpenAI schließt Pentagon-Deal ab, nachdem Trump die Anthropic abgeschnitten hat

HQ

OpenAI hat eine Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium getroffen , um KI-Systeme für geheime militärische Netzwerke bereitzustellen, nur wenige Stunden nachdem Donald Trump Bundesbehörden angewiesen hatte, die Nutzung von Technologie des Konkurrenten Anthropic einzustellen. Dies stellt OpenAI ins Zentrum eines wachsenden Streits zwischen dem Weißen Haus und Teilen der Technologiebranche über den militärischen Einsatz künstlicher Intelligenz.

Geschäftsführer Sam Altman sagte, das Abkommen enthalte strenge Schutzmaßnahmen, die die Nutzung von OpenAIs Modellen für inländische Massenüberwachung oder autonome Waffen, die ohne menschliche Aufsicht töten können, verbietet. Die Vereinbarung folgt auf das Scheitern der Gespräche zwischen Anthropic und dem Pentagon, nachdem das Unternehmen sich geweigert hatte, ethische Beschränkungen für sein Claude-KI-System zu lockern.

Der Konflikt eskalierte, als Donald Trump in Truth Social ankündigte, dass die Behörden "sofort die Nutzung der Dienste von Anthropic" einstellen sollten. Während OpenAI darauf besteht, dass seine Prinzipien unverändert bleiben, hat die Episode tiefe Spaltungen im KI-Sektor offengelegt...