Die tunesische Tennisspielerin Ons Jabeur äußert sich zum Völkermord in Palästina: "Sie versuchen, die Menschen verhungern zu lassen"

Ons Jabeur, tunesische Tennisspielerin, die auf Platz 36 der Weltrangliste steht und 2022 dank drei Grand Slam-Finalisten und Gewinnerin der Madrid Open 2022 einmal die Nummer 2 der Welt war, hat über den Völkermord in Palästina gesprochen, zugegeben, dass er sie beruflich betrifft, und erklärt, wie sie versucht hat zu helfen.

Als eine der wenigen Elite-Tennisspielerinnen, die Palästina öffentlich unterstützen, sagt sie, dass sie Hass erhalten hat. "Ich wurde so oft als Terroristin bezeichnet", sagte sie auf der WTA-Website. "Ich weiß nicht, wie das überhaupt zusammenhängt. Ich versuche, Menschen zu helfen, und vor allem Kindern, die hungern."

Jabeur arbeitet mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zusammen und versucht, die vom Krieg betroffenen Menschen, von denen viele jetzt zwischen Ruinen leben, mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Seit April letzten Jahres erklärten die Vereinten Nationen jedoch, dass ihnen die Lebensmittelvorräte ausgegangen seien, und jetzt könnten sie keine Lebensmittel mehr nach Palästina bringen, weil Isarel die Hilfsgüter blockiert.

"Wenn man die Grenze schließt und versucht, Kinder und viele andere Menschen verhungern zu lassen, ist das sehr unmenschlich. Wir befinden uns im Jahr 2025 und ich kann nicht glauben, dass das passiert", sagte Jabeur. "Einer der Jungs in Palästina fragte: 'Sind wir Menschen? Wenn du diese Frage auch nur stellst, lebst du in der Hölle."

Auch sportlich ist es kein guter Moment für sie, denn die 30-Jährige erlitt eine Schulterverletzung, die sie zur Hälfte des Jahres 2024 außer Gefecht setzte, und sie erlitt bei ihrer Rückkehr in Miami eine Beinverletzung. Ihr letztes Spiel war ein Erstrunden-Aus in Madrid. Ihr Debüt gibt sie morgen in Rom gegen Jasmine Paolini.