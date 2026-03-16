Onimusha: Way of the Sword befindet sich in "den letzten Entwicklungsphasen"

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Viele Fans jubelten, als Capcom Onimusha: Way of the Sword bei den Game Awards 2024 ankündigte. Das neueste Spiel der Hauptreihe wurde 2006 veröffentlicht – es ist also unbestreitbar schon eine Weile her, seit wir Capcoms Samurai-Abenteuer das letzte Mal genießen konnten, und Fans seitdem sehnen sich bei jedem großen Gaming-Event nach neuen Teilen.

Es soll dieses Jahr an einem noch nicht feststehenden Datum erscheinen, wobei viele Hinweise darauf hindeuten, dass es keine Verzögerungen geben wird. Zum Beispiel ist Capcom immer großzügiger mit neuen Informationen und Videos geworden, zuletzt ein Übersichtstrailer, der Anfang dieses Monats während des Capcom Spotlight veröffentlicht wurde.

Nun hat Regisseur Satoru Nihei den Trailer in einem Instagram-Post weiter kommentiert, in dem er unter anderem schreibt, dass die Entwicklung ihre Endphase erreicht hat:

"Vielen Dank euch allen für all die positiven Kommentare, die ihr letzte Woche beim Capcom Spotlight geteilt habt. Wir freuen uns, dass so viele von euch sagen, dass ihr es kaum erwarten könnt, zu erfahren, wann das Spiel erscheint! Das gesamte Team arbeitet nun an den letzten Entwicklungsphasen. Bitte freuen Sie sich auf unsere nächste Ankündigung!"

Wir bekommen auch einen Blick auf einen neuen Bereich im Spiel namens Underground Laboratory. Mehr dazu kannst du unten im Beitrag lesen – oder ihn überspringen, wenn du lieber die verschiedenen Bereiche des Spiels selbst entdecken möchtest, wenn es später in diesem Jahr auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint.