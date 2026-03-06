Capcom veröffentlicht einen Übersichtstrailer zum kommenden Onimusha: Way of the Sword

HQ

Es sind tatsächlich 20 Jahre vergangen, seit das letzte reguläre Spiel der Onimusha-Reihe veröffentlicht wurde, aber es kommt noch mehr, und Onimusha: Way of the Sword wurde bereits 2024 angekündigt. Seitdem wurde er mehrfach gezeigt, aber dieses Jahr wird er endlich veröffentlicht.

Während des Capcom Spotlight-Events am Donnerstagabend nutzte Capcom erneut die Gelegenheit, einen TrailerOnimusha: Way of the Sword zu präsentieren, diesmal jedoch etwas umfassender als zuvor. In diesem dreiminütigen Übersichtsvideo lernen wir wichtige Charaktere der Geschichte kennen, werfen einen Blick auf verschiedene Umgebungen, entdecken dämonische Feinde und vor allem einen Einblick in das Gameplay. Es wurde außerdem bestätigt, dass die Premiere für 2026 geplant ist.

Onimusha: Way of the Sword wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht.