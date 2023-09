One Piece wird zum größten Hit von Netflix und schlägt die Rekorde von Stranger Things und Wednesday

Egal, ob Sie ein Fan von Manga/Anime sind oder nicht, Sie haben sicher irgendwann in Ihrem Leben von One Piece gehört. Die Piratenserie, die Monkey D. Ruffys Bestreben folgt, König der Piraten zu werden und den legendären Schatz des Gold Roger zu finden, ist seit 30 Jahren auf dem Weg durch die Grand Line. Es ist weniger als eine Woche her, dass Netflix die Live-Action-Adaption veröffentlicht hat, und in den Monaten davor haben wir viel Angst gesehen, dass die Serie, eine der beliebtesten in der Geschichte, ein weiteres schlecht angepasstes Produkt für die Leinwand werden würde. Aber es scheint, dass dies nicht der Fall war, ganz im Gegenteil.

One Piece hat Kritiker und Publikum gleichermaßen überzeugt, mit einer kritischen Bewertung von 83 % auf Rotten Tomatoes (Publikumsbewertung von 96 %) und ist bereits jetzt die Serie mit dem besten Durchschnitt des Jahres. Aber es könnte das neue Flaggschiff von Netflix werden (natürlich ein Jolly Roger) angesichts der bisher erzielten Einschaltquoten. Laut Comicbook ist die Serie die meistgesehene in 84 Ländern und bricht damit einen Rekord, der zuvor von Stranger Things und Wednesday gehalten wurde. Ruffy schlägt Eleven und das junge Mitglied der Addams Family um ein Territorium (beide waren in 83 Ländern die meistgesehenen) und wird die beste Netflix-Premiere aller Zeiten.

Mit solchen Zahlen und der schieren Anzahl von One Piece-Handlungssträngen, Geschichten und Drehbüchern, die es bereits gibt (der Anime nähert sich jetzt 1.100 Episoden), haben wir keinen Zweifel daran, dass Netflix die Marke weiterhin ausbeuten wird und dass sie gerade erst begonnen hat.