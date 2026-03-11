One Piece: Staffel 2

HQ

Als ich einen Job in einem Geek-Shop in Oslo bekam, gab es eine große Abteilung mit Manga-Büchern, die ich oft interessiert betrachtete. Im Laufe der Jahre habe ich unzählige Bände von Attack on Titan, Full Metal Alchemist, Fairy Tale und One Piece, unter anderen, gekauft. Ich folge Monkey D. Luffy also seit vielen Jahren in Cartoon-Form, und obwohl ich nicht alle mehr als 100 Manga-Bände gelesen habe – oder nur einen Bruchteil der mehr als 1.100 Anime-Episoden gesehen habe –, habe ich Luffy, Zoro, Usopp, Sanji und Nami, die die Strohhutpiraten bilden, auf vielen unterhaltsamen Abenteuern begleitet. Es sind etwas mehr als zweieinhalb Jahre vergangen, seit wir sie im Live-Action-Format auf Netflix kennengelernt haben, und hier können Sie unsere Rezension zur ersten Staffel lesen.

Jetzt ist die ganze Bande zurück. Die Reise vom East Blue Sea zum berüchtigten Grand Line begann in der ersten Staffel, aber gleichzeitig gab es viele Vorstellungen und andere Dinge, die man bewältigen musste. Wenn also die zweite Staffel beginnt, können wir sagen, dass die Reise sowohl ernsthaft begonnen als auch vor allem an Fahrt gewinnt. Praktischerweise machen Luffy und die Gruppe einen frühen ersten Halt in Loguetown, um sich ernsthaft auf die bevorstehende gefährliche Reise vorzubereiten, die sie den Reverse Mountain hinauf und schließlich zur Grand Line führen wird, wo Staffel 2 spielt. Schnell wird klar, dass die zweite Staffel sowohl das Tempo als auch das Produktionsniveau ein paar Stufen anhebt und es eine wirklich unterhaltsame Reise ist.

Das Design der Drehorte ist fantastisch, und es ist offensichtlich, dass Netflix viel Geld in die Produktion der Serie investiert hat.

Mein erster Gedanke zu dem Ganzen ist, dass es ein bisschen so ist, als würde man ein japanisches Rollenspiel erleben. Eine Art Roadtrip... Entschuldigung, Bootsfahrt, bei der wir dieser seltsamen Bande auf ihrer Reise von einer Insel zur anderen folgen. Jeder Halt beinhaltet natürlich Abenteuer und Gefahren verschiedener Art, bei denen Gefahren an den besuchten Orten lauern, und da sie Piraten sind, sind sie ebenfalls gewollt, sehr zur Freude des charismatischen, exzentrischen und naiven Kapitäns Luffy. Das Tempo ist hoch, und obwohl die Formel selbst recht vorhersehbar ist, wie die Episoden aufeinanderfolgen, bin ich nach den ersten beiden Episoden völlig überzeugt. Die erste Hälfte dieser Staffel ist in jeder Hinsicht unglaublich charmant und unterhaltsam, und trotz einiger sich wiederholender Actionszenen und ähnlicher Herangehensweisen an der Reise verliert sie nie Herz oder Tempo.

Allerdings beginnt es in der zweiten Hälfte der Staffel etwas zu schwächeln, als würde das berühmte Problem, dass die Episoden etwas zu lang sind, zu oft angesprochen. Gleichzeitig gibt es viele Geschichten und Charaktere, die präsentiert und Raum bekommen werden müssen, und es ist nicht immer möglich, eine perfekte Balance zu erreichen. Ähnliche Ereignisse häufen sich aufeinander, und so spaßig es auch ist, Luffy mit seinen Gummiarmen schwingen zu sehen oder Zoro seine Schwertkünste zeigen zu sehen, wird es etwas zu repetitiv.

Zum Glück hat One Piece eine riesige Galerie bunter Charaktere zum Mixen und Kombinieren, bei der keine Frisur, kein Outfit oder Make-up zu verrückt ist, um hineinzupassen. Klar, es ist manchmal eine Art Cosplay-Warnung, aber man kauft es, wenn alles andere so verrückt gestaltet ist. Telefone sind riesige Schnecken, einer der neuen Hauptfiguren läuft ständig mit zwei Zigarren im Mundwinkel und dem Rest in den Jackentaschen herum. Wir treffen auf Riesen und sprechende Tiere, und sowohl Helden als auch Schurken rufen die Namen ihrer Spezialangriffe, bevor sie sie ausführen... Ja, hoffentlich verstehst du den Punkt. One Piece ist Fantasie auf jede magische Weise, und man muss versuchen, zu ignorieren, dass manche Dinge ein wenig lächerlich aussehen, denn so ist es und so sollte es sein, und ich lasse mich in all dem Wahnsinn mitreißen, der passiert. One Piece ist in vielerlei Hinsicht eine Glückspille – von den schönen Bildern über die Charaktere, das Design der Umgebungen bis hin zu – vor allem – es funktioniert sehr gut.

Chopper taucht auf und ist bezaubernd!

Schon in der ersten Staffel waren die meisten, mich eingeschlossen, zufrieden mit dem Aussehen und wie unterhaltsam es tatsächlich war. Ich finde oft, dass es in Staffel zwei sogar noch besser funktioniert. In vielerlei Hinsicht denke ich, dass das das Beste ist, wenn man das Ganze vom Cartoon in die "Realität" übersetzt. Natürlich müssen Änderungen vorgenommen und Ereignisse gekürzt werden, aber es ist klar, dass es ein fantastisches Ausgangsmaterial gibt, auf das man schöpfen kann, und dass es darum ging, alles in diesem Format zum Funktionieren zu bringen. Im Großen und Ganzen tut es das, mit wenigen Ausnahmen beim Tempo und bestimmten Charakteren, die oft für lange Zeit verschwinden, als wüssten sie gar nicht, was sie mit allen anfangen sollen.

Insgesamt ist es jedoch sehr verspielt, charmant, und nachdem ich die acht Episoden der zweiten Staffel (alle etwa eine Stunde lang) an einem einzigen Tag gesehen habe, fühlt es sich wirklich so an, als hätte ich ein unglaublich großes Abenteuer erlebt und war Teil davon. Als der Abspann der letzten Folge lief, gab es eine Sache, die mich besonders glücklich gemacht hat, und das ist, dass die Serie für eine dritte Staffel verlängert wurde. Klar, die Wartezeit wird lang, aber ich freue mich jetzt schon auf weitere Abenteuer auf hoher See.