Olympique de Marseille gibt den Rücktritt von Präsident Pablo Longoria nach institutioneller Krise bekannt

HQ

Olympique de Marseille hat am Montag den Abgang von Pablo Longoria bekannt gegeben, dessen Präsident seit Februar 2021 ist. Longorias Abgang ist der jüngste in einer Reihe von Abgängen seit Februar, die nach dem Rücktritt von Trainer Roberto De Zerbi im Februar begannen, nachdem er in der Le Classique mit 0:5 gegen Paris Saint-Germain verloren hatte. Nach dem Trainer kündigte auch der Fußballdirektor Medhi Benatia seinen Rücktritt bis zum Saisonende an.

"OM möchte das Engagement, die Leidenschaft und die Arbeit anerkennen, die Pablo Longoria in den letzten sechs Jahren im Dienst des Clubs geleistet hat. Er wünscht ihm aufrichtig Erfolg in seiner zukünftigen Karriere." Er wurde durch Alban Juster ersetzt, den Interimsvorsitzenden des Vorstands bis zum Saisonende.

In den fast sechs Jahren seit dem spanischen Team, der zuvor als Scout bei Newcastle United, Sassuolo, Atalanta, Juventus und Valencia arbeitete, in Marseille (er kam im Juli 2020 als Sportdirektor dazu), erreichte das französische Team zwei europäische Halbfinals (Europa League 2024 und Conference League 2024) und spielte 2022/23 und 2025/26 in der Champions League.

Olympique de Marseilles letzter großer Titel war die Ligue 1 in der Saison 2009/10 sowie drei aufeinanderfolgende Pokalligen zwischen 2010 und 2012, ein Turnier, das 2020 eingestellt wurde. Derzeit liegt Marseille auf dem dritten Platz in der Ligue 1 und kämpft mit Lyon, Lille und Monaco um den dritten Platz, der den Zugang zur Champions League in der nächsten Saison ermöglicht.