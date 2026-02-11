Marseille-Trainer Roberto De Zerbi verlässt seinen Posten freiwillig nach einer 0:5-Klatsche in Le Classsique

HQ

Roberto De Zerbi, italienischer Trainer, der im Juni 2024 zu Marseille wechselte, hat seine Position als Cheftrainer wenige Tage nach einer 0:5-Klatsche gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1, Le Classique im französischen Fußball, verlassen, was alle Hoffnungen auf Marseilles Kampf um die Meisterschaft zugutemachte.

"Olympique de Marseille und Roberto De Zerbi, Trainer der ersten Mannschaft, haben das Ende ihrer Zusammenarbeit in gegenseitiger Vereinbarung angekündigt", sagte Marseille in einer Stellungnahme.

"Nach Gesprächen zwischen allen Beteiligten der Vereinsleitung – dem Eigentümer, Präsidenten, Fußballdirektor und Trainer – wurde beschlossen, eine Änderung an der Spitze der ersten Mannschaft vorzunehmen. Dies war eine schwierige kollektive Entscheidung, die nach sorgfältiger Überlegung im besten Interesse des Vereins getroffen wurde, um auf die sportlichen Herausforderungen des Saisonende zu reagieren."

Marseille bleibt mit 39 Punkten auf dem vierten Platz in der Ligue 1, 12 hinter dem Tabellenführer PSG (51 Punkte), der kürzlich den ersten Platz von Lens (49 Punkte) zurückholte. Ein unaufhaltsames Lyon ist mit 42 Punkten auf den dritten Platz geklettert.

Marseille schied ebenfalls aus der Champions League aus und beendete die Ligaphase mit nur 9 Punkten, dank Benficas heldenhaftem Torwart in letzter Minute gegen Real Madrid. Benfica und Bodo/Glimt qualifizierten sich mit neun Punkten für die Play-offs, aber ein überlegener Torschnitt von -2 und -1... während Marseille -3 hatte.