Oklahoma City Thunder sichert sich zum dritten Mal in Folge den Top-Seed in der Western Conference

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Oklahoma City Thunder hat sich gesichert, dass sie die beste NBA-Bilanz in der regulären Saison haben werden, 64-16 bei noch zwei ausstehenden Spielen, und sicherten sich zum dritten Mal in Folge den Spitzenplatz der Western Conference, was ihnen den Heimvorteil für die Playoffs in der nächsten Woche verschafft.

Ihr 120:110-Sieg gegen die Los Angeles Clippers, bei dem Chet Holmgren 30 Punkte und 14 Rebounds erzielte, reichte aus, um genug Abstand zum zweitbesten im Westen, den San Antonio Spurs (61:19), zu nehmen. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 20 Punkte, genug, um den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Spiele mit 20 oder mehr Punkten auf 140 auszubauen – ein großer Faktor, der ihn in dieser Saison als Favorit für den MVP macht.

Die reguläre NBA-Saison endet an diesem Sonntag, wobei Teams auf den Plätzen 1 bis 6 in die Play-offs einziehen, und Teams auf den Plätzen 7 bis 10 in den Play-in-Wettbewerb. Thunder beendet die reguläre Saison zuerst, die Spurs zweite, und die Denver Nuggets, Los Angeles Lakers und Houston Rockets kämpfen um den dritten bis fünften Platz.

Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers und Golden State Wariors haben sich alle Plätze im Play-in-Turnier gesichert, ohne Chance, in die Play-offs einzuziehen. Im Osten ist das Rennen um die Play-offs zwischen den Atlanta Hawks, den Toronto Raptors und Orlando Magic auf den Plätzen 5 bis 7 noch offen.