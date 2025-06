Indiana Pacers erzwingen erstes Spiel 7 in NBA-Finale seit 2016

HQ

Die NBA-Finals gehen in ein Spiel 7, nachdem die Indiana Pacers, die haushoch überlegen waren, den Oklahoma City Thunder die Titelfeier verdorben haben. Die Thunder waren zwar die ganze Saison über der Favorit, aber sie ließen nach und wurden von den Pacers in einem Spiel mit 108:91 niedergeschlagen, das die Einheimischen sogar mit 31 Punkten Vorsprung (93:62) gewinnen konnten.

Zum ersten Mal seit 2016 geht eine NBA-Finalserie im Modus Best-of-Seven wieder in ein entscheidendes siebtes Spiel, nachdem beide Teams mit 3:3 gleichauf stehen. Damals besiegten die Cleveland Cavaliers mit LeBron James die Golden State Warriors um Stephen Curry.

Wie wichtig ist der Heimvorteil für die NBA-Finals?

Normalerweise gewinnt in den 19 Spielen, in denen die NBA-Finals bis zum siebten Spiel gingen, das Team mit dem Heimvorteil den Ring: 15 von 19 Spielen. Heimvorteil bedeutet, dass sie die ersten beiden Spiele zu Hause bestreiten, und bei Bedarf das fünfte und siebte. In den Play-offs wird er in der Regel an das am besten gesetzte Team vergeben, aber im Finale erhält das Team mit der besseren regulären Saison den Heimvorteil.

Das Spiel wird am Montag, den 23. Juni um 1:00 Uhr BST, 2:00 Uhr MESZ im Playcom Center in Oklahoma ausgetragen, was Thunder zu einem klaren Favoriten macht, aber sie werden sich noch stark verbessern müssen...