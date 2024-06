Octopath Traveler-Spiele überraschen auf Xbox und Game Pass

HQ

Heute sind wir in Europa mit der willkommenen Nachricht aufgewacht, dass Square Enix Octopath Traveler und Octopath Traveler II auf Xbox-Konsolen und Game Pass veröffentlicht hat, wobei der erste Teil auch auf PlayStation erhältlich ist. Dadurch wird die gesamte Serie auf allen Plattformen spielbar, was die Pläne des Publishers, seine Titel so vielen Spielern wie möglich zugänglich zu machen, weiter unterstreicht.

Die Octopath Traveler-Serie hat sich seit 2018 zusammen über vier Millionen Mal verkauft, und ihr erster Teil war derjenige, der den Trend der 2D-HD-Spiele auslöste, den sie in die Eiyuden Chronicle-Serie, Triangle Strategy und das kommende Dragon Quest 3 HD-2D Remake übernommen haben. Beide Titel sind Einzelspieler-Erlebnisse, in denen wir zwei Gruppen von acht Charakteren folgen, jeder mit seinen eigenen Motivationen und Geschichten, die zusammenarbeiten müssen, um ihre Welt zu retten. Es handelt sich um eigenständige Teile, sodass Sie den ersten Teil nicht spielen müssen, um den zweiten zu genießen.

Team Asano hat die Veröffentlichung gefeiert, indem es auch einen Patch für Octopath Traveler II auf allen Plattformen veröffentlicht hat, der einen neuen Modus namens "Extra Battle" enthält, mit dem ihr rundenbasierte Kämpfe gegen neue hochstufige Feinde führen könnt, darunter die Protagonisten des ersten Octopath Traveler.

Würdest du eines dieser Chor-JRPGs auf ihren neuen Plattformen ausprobieren?