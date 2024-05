Square Enix geht davon aus, dass Dragon Quest III HD-2D Remake auf PC, Xbox Series, PS5 und Nintendo Switch erscheinen wird

HQ

Heute, am 27. Mai, ist der Dragon Quest Day, ein denkwürdiger Tag in der Spielegeschichte, insbesondere in Japan. Von diesem Tag an entstand die urbane Legende über den größten Schulausfall in der Geschichte des Landes, mit der Veröffentlichung von Dragon Quest III. Und wenn die Serie, die mit dem begann, was wir als JRPGs kennen, ihre Magie behält, werden wir vielleicht bald etwas Ähnliches sehen.

Der offizielle X-Account hat einen kurzen 20-Sekunden-Teaser geteilt, in dem wir "Legacy Begins" auf blauem Hintergrund mit einem silbernen Vogelemblem lesen können. Außerdem deutet die Beschreibung im Tweet darauf hin, dass "die Legende von Erdrick kommt". Erdrick ist der Name des legendären Helden von Dragon Quest III, daher ist dies die erste Ankündigung seit drei Jahren über Dragon Quest III HD-2D Remake .

Der Clip enthält überhaupt keine Daten oder Bilder über das Spiel, aber er deutet eindeutig auf eine Multiplattform-Veröffentlichung hin, da er unter dem Logo und dem Slogan darauf hinweist, dass es für Nintendo Switch, PS5, Xbox Series und PC erscheinen wird.

Nachdem wir heute diesen Teaser gegeben haben, wäre es seltsam, wenn sie auch einen längeren Trailer teilen würden, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir bei einem der Sommerevents in den kommenden Wochen endlich Dragon Quest III HD-2D Remake sehen und hoffentlich herausfinden werden, wann wir es endlich spielen können.