Obama, Biden und Trump führen Ehrungen an Jesse Jackson an

Nur wenige Stunden nachdem wir die traurige Nachricht erhalten hatten, führten die ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, Barack Obama und Bill Clinton Ehrungen für Jesse Jackson an, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Zum Beispiel nannte Biden ihn "einen Mann Gottes und des Volkes", während Obama ihn als "einen wahren Riesen" bezeichnete, dessen Präsidentschaftskampagnen in den 1980er Jahren den Weg für zukünftige Generationen von Führungspersönlichkeiten ebneten. Unterdessen lobte Clinton Jacksons lebenslanges Engagement, Chancen und Menschenwürde zu erweitern.

Bürgerrechtsführer und hochrangige Demokraten ehrten ebenfalls Jacksons Vermächtnis. Al Sharpton erinnerte sich an ihn als einen transformativen Mentor, während Kamala Harris ihn als "einen der größten Patrioten Amerikas" bezeichnete und an ihre frühe Unterstützung für seine Präsidentschaftskandidatur erinnerte. Senator Bernie Sanders sagte, Jackson habe Barrieren durchbrochen, die sich nur wenige hätten vorstellen können.

Jackson, der mit Martin Luther King Jr. zusammenarbeitete, gründete die Rainbow PUSH Coalition und bewarb sich zweimal um die demokratische Präsidentschaftsnominierung, wobei er breite, multirassische politische Koalitionen aufbaute. Sein Einsatz für Rassengerechtigkeit, Wahlrecht und wirtschaftliche Gleichheit erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte.

Ein weiterer Präsident, der sich äußerte, war Präsident Donald Trump, der ebenfalls Tribut zollte, indem er Jackson als "guten Mann" bezeichnete und auf frühere Zusammenarbeit hinwies, obwohl seine Äußerungen schnell politisch wurden, wie Sie im untenstehenden Beitrag nachlesen können.

Donald Trump auf Truth Social:

Der Reverend Jesse Jackson ist im Alter von 84 Jahren tot. Ich kannte ihn gut, lange bevor ich Präsident wurde. Er war ein guter Mann, mit viel Persönlichkeit, Durchhaltevermögen und "Straßenklugheit". Er war sehr gesellig – jemand, der Menschen wirklich liebte! Obwohl ich von den Schurken und Verrückten der radikalen Linken, ALLEN Demokraten, fälschlicherweise und durchgehend als Rassist bezeichnet werde, war es mir immer eine Freude, Jesse auf dem Weg zu unterstützen. Ich stellte ihm und seiner Rainbow Coalition jahrelang Büroräume im Trump Building an der 40 Wall Street zur Verfügung; Reagierte auf seine Bitte um Hilfe, um die STRAFJUSTIZREFORM durchzusetzen und zu unterzeichnen, obwohl kein anderer Präsident es überhaupt versuchte; Im Alleingang trieb und verabschiedete er langfristige Finanzierung für historisch schwarze Colleges & Universities (HBCUs), was Jesse liebte, aber auch, was andere Präsidenten nicht tun würden; Sie reagierten auf Jesses Unterstützung für Opportunity Zones, das bisher erfolgreichste Wirtschaftsentwicklungspaket für schwarze Geschäftsleute und -frauen, und vieles mehr. Jesse war eine Naturgewalt wie nur wenige vor ihm. Er hatte viel mit der Wahl von Barack Hussein Obama zu tun, ohne Anerkennung oder Anerkennung, einen Mann, den Jesse nicht ausstehen konnte. Er liebte seine Familie sehr, und ihnen sende ich mein tiefstes Beileid und mein Beileid. Jesse wird vermisst werden! Präsident DONALD J. TRUMP