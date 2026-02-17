Jesse Jackson, Bürgerrechtsikone und zweifacher Präsidentschaftskandidat, stirbt im Alter von 84 Jahren

HQ

Reverend Jesse Jackson, der einflussreiche US-Bürgerrechtsführer und zweifache demokratische Präsidentschaftsanwärter, ist im Alter von 84 Jahren verstorben, gab seine Familie bekannt. Als eloquenter baptistischer Pfarrer und langjähriger Aktivist erlangte Jackson während der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre als enger Vertrauter von Martin Luther King Jr. Bekanntheit.

Jackson strebte 1984 und 1988 die demokratische Präsidentschaftsnominierung an und startete bahnbrechende Kampagnen, die schwarze Wähler und progressive Koalitionen mobilisierten, obwohl er die Nominierung nie sicherte. Jahrzehnte später wurde der ebenfalls aus Chicago stammende Barack Obama der erste schwarze US-Präsident. Jackson gründete außerdem Operation PUSH und die National Rainbow Coalition, die später zur Rainbow/PUSH Coalition fusionierte, und setzte sich für Rassengerechtigkeit, wirtschaftliche Stärkung und soziale Gleichheit ein.

Jesse Jackson // Shutterstock

Über die Wahlpolitik hinaus spielte Jackson eine diplomatische Rolle bei der Sicherung der Freilassung von im Ausland inhaftierten Amerikanern und diente als Sondergesandter für Afrika unter Präsident Bill Clinton. Im Jahr 2000 erhielt er die Presidential Medal of Freedom für seine Verdienste um Bürgerrechte und öffentlichen Dienst.

Jackson wurde 2017 mit Parkinson diagnostiziert, und sie blieb aktiv in sozialen Gerechtigkeitsanliegen, darunter Proteste gegen Polizeigewalt im Jahr 2020. Seine Familie beschrieb ihn als einen "dienenden Anführer", der sich nicht nur seiner Familie, sondern auch den "Unterdrückten, Stimmlosen und Übersehenen" weltweit widmete.