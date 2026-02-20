Norwegen verlegt Truppen aus dem Nahen Osten

HQ

Norwegen verlegt aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage einige der etwa 60 Soldaten, die es im Nahen Osten stationiert hat, sagte ein Sprecher der norwegischen Streitkräfte am Freitag. Einige Mitarbeiter werden zurück nach Norwegen verlegt, während andere in andere Länder der Region versetzt werden.

Die Entscheidung fällt, nachdem US-Präsident Donald Trump Iran gewarnt hat, innerhalb von 10 bis 15 Tagen eine Einigung über sein Atomprogramm zu erzielen, andernfalls drohen sie nicht näher bestimmte Konsequenzen. Teheran hat im Falle eines Angriffs mit Vergeltung gegen US-Stützpunkte in der Region gedroht, was die Besorgnis der alliierten Streitkräfte verstärkt.

Norwegische Truppen // Shutterstock

Oberstleutnant Vegard Finberg vom norwegischen Gemeinsamen Hauptquartier sagte, die umgesiedelten Truppen seien mit der Ausbildung lokaler Kräfte und anderen Missionen beschäftigt gewesen, seien aber derzeit aufgrund des Sicherheitsklimas nicht in der Lage, ihre Hauptaufgaben zu erfüllen. Er lehnte es ab, anzugeben, wie viele Soldaten verlegt wurden oder von welchen Orten.

Norwegen unterhält im Rahmen internationaler Bemühungen gegen extremistische Gruppen eine kleine militärische Präsenz im Irak und benachbarten Ländern. Beamte sagten, andere Nationen hätten in den letzten Tagen ähnliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, da die regionalen Spannungen zunehmen...