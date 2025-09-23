Hideo Kojima und Jordan Peeles OD sieht im neuen Trailer so gruselig aus, wie man es erwarten würde

HQ

Heute findet das große Kojima-Showcase statt, und natürlich haben wir mit einigen neuen Ankündigungen aus dem Kopf von Hideo Kojima selbst gefeiert. Horrorfans wollten mehr von Kojimas OD sehen, der in Zusammenarbeit mit Regisseur Jordan Peele entstanden ist, seit er vor einiger Zeit zum ersten Mal einen kryptischen Teaser bekam.

Der neue Knock-Teaser-Trailer ist nicht weniger kryptisch, aber er bietet einige beeindruckende Grafiken im Spiel und eine Atmosphäre, die für diejenigen, die gespielt haben, an PT erinnert. Wir beginnen mit einer Karte, die durch eine Tür geschoben wird, gefolgt von einem Text auf einem schwarzen Bildschirm, der einen unbekannten Horror und ein unheimliches Ritual beschreibt, aber nicht enthüllt.

Von dort aus sehen wir eine Ego-Perspektive, in der unser Spielercharakter einen Raum betritt und Kerzen anzündet. Als sie die Kerzen anzündet, sehen wir, wie einige von ihnen seltsame Formen annehmen, bevor die Spannung schließlich einen Siedepunkt erreicht und riesige Hände Sophia Lillis während einer Zwischensequenz greifen. Es ist, gelinde gesagt, eine intensive Erfahrung, und eine, die wahrscheinlich nur der Anfang des Horrors ist, dem wir in OD begegnen werden.