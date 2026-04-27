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Nordkorea hat in Pjöngjang ein Museum eröffnet, das den im Krieg mit der Ukraine gefallenen Soldaten gewidmet ist und an der Seite russischer Truppen, insbesondere in der Grenzregion Kursk, kämpft. Das Gedenkmuseum der Kampfleistungen bei den Übersee-Militäroperationen wurde am Montag vom nordkoreanischen Führer Kim Jong Un eröffnet, am ersten Jahrestag des Tages, an dem Russland behauptete, alle ukrainischen Truppen aus der Region Kursk vertrieben zu haben, nachdem die Ukraine versucht hatte, russisches Territorium im angrenzenden Oblast Kursk einzunehmen.

Der russische Präsident Wladimir Putin nahm nicht an der Veranstaltung teil, aber Verteidigungsminister Andrei Belousov und der Vorsitzende der Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin waren anwesend, wobei Wolodin einen Brief von Putin vorlas, in dem er sagte, das Museum sei "ein klares Symbol für Freundschaft und Solidarität", so Al Jazzera. Kim Jong Un sagte, die gefallenen nordkoreanischen Truppen seien "ein Symbol für den Heldenmut des koreanischen Volkes".

Obwohl Nordkorea keine Zahlen bekannt gegeben hat, haben laut Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes ihre Nachbarn etwa 15.000 Soldaten entsandt, um für Russland in der Region Kursk zu kämpfen, von denen 2.000 getötet wurden.

Schätzungen zufolge wurden seit Beginn des Krieges vor vier Jahren fast eine Viertelmillion Russen in der Ukraine getötet.