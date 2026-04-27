Russlands Todesopfer in der Ukraine nähern sich einer Viertelmillion

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Die russischen Verluste in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine waren schon immer hoch, haben sich aber in den letzten sechs Monaten weiter beschleunigt. Mediazona und die BBC zählen kontinuierlich alle verifizierten russischen Todesfälle und berichten nun, dass die Zahl 214.000 erreicht hat – fast eine Viertelmillion.

Die Liste der Getöteten basiert auf überprüfbaren Quellen mit individuellen Namen und basiert auf Informationen von Verwandten, lokalen Medien und anderen offiziellen Stellungnahmen sowie weiteren Quellen. Die tatsächliche Zahl ist daher wahrscheinlich noch höher, aber dies schließt auch Personen ein, deren Todesfälle noch nicht bestätigt wurden.

Sie berichten, dass allein in den letzten zwei Wochen über 5.000 Namen hinzugefügt wurden, was alle vier Minuten rund um die Uhr einen bestätigten russischen Todesfall in der Ukraine darstellt. Hinzu kommen unzählige Opfer, sowohl körperlich als auch psychisch. Die Kyiv Independent berichtet, dass ukrainische Zahlen zeigen, dass etwas mehr als 1,3 Millionen Russen außer Gefecht gesetzt wurden, was neben den Toten auch Verwundete, Vermisste und Kriegsgefangene umfasst.

Für die Ukraine stammt die aktuelle Zahl aus dem Februar, als 55.000 Menschen infolge des russischen Krieges gestorben wurden.