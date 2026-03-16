Noomi Rapace, Sean Harris und weitere Schauspieler wurden für die Assassin's Creed-Reihe bestätigt

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Nach und nach erfahren wir immer mehr über Netflix' kommende Assassin's Creed-Serie, mit der Bestätigung im Dezember, dass der schwedische Filmemacher Johan Renck Regie führen wird. Er ist vor allem bekannt für die gefeierte HBO-Miniserie Tschernobyl, hat aber auch Erfahrung mit Serien wie Vikings, was hier nützlich sein dürfte.

Netflix hat nun bestätigt, dass vier Schauspieler für die Serie besetzt wurden: Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi und Noomi Rapace. Es ist unklar, welche Rollen sie spielen werden, aber sie gesellen sich zu den zuvor angekündigten Darstellern Laura Marcus, Lola Petticrew, Tanzyn Crawford, Toby Wallace und Zachary Hart.

Es ist offensichtlich, dass Netflix an das Projekt glaubt, das offenbar ein riesiges Budget hat. Die Prämisse der Geschichte wird wie folgt beschrieben:

"Assassin's Creed ist ein Hochoktan-Thriller, der sich um den geheimen Krieg zwischen zwei schattenhaften Fraktionen dreht – eine will die Zukunft der Menschheit durch Kontrolle und Manipulation bestimmen, die andere kämpft für die Bewahrung des freien Willens. Die Serie begleitet ihre Figuren durch entscheidende historische Ereignisse, während sie darum kämpfen, das Schicksal der Menschheit zu gestalten."

Es sieht so aus, als könnte die Geschichte sich über mehrere Epochen hinweg abspielen, und es ist durchaus möglich, dass viele der Schauspieler sich nicht begegnen, weil sie einfach in verschiedenen Epochen der Geschichte leben.