Noah Dettwiler "nicht mehr kritisch" und José Antonio Rueda erholt sich an seinem Geburtstag nach Moto3-Sturz gut

HQ

Gute Nachrichten vom CIP Green Power Team, das ein neues Update zu Moto3-Fahrer Noah Dettwiler veröffentlicht hat, der am vergangenen Sonntag kurz vor dem Moto3-Rennen in Malaysia einen schweren Unfall erlitten hat. "Laut den Ärzten ist Noahs Zustand jetzt stabil und nicht mehr kritisch. Er wird auf der Intensivstation weiterhin engmaschig überwacht."

Der 20-jährige Schweizer hatte Berichten zufolge ein technisches Problem mit seinem KTM-Bike und musste langsamer fahren. Der Spanier und frisch gekrönte Moto3-Champion José Antonio Rueda, der viel schneller fuhr (bei normaler Geschwindigkeit in diesem Teil der Strecke), stürzte Dettwiler von hinten. Dettwiler verlor das Bewusstsein und erlitt "mehrere Herzstillstände". Er wurde in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur mehrfach operiert.

Rueda erlitt Verletzungen, darunter eine gebrochene Hand und Blutergüsse an der Lunge. Er erholt sich nach Angaben seines Teams Ajo KTM gut und wird bald zurück nach Spanien fliegen, um sich dort einer Operation zu unterziehen. Das Team gratulierte Rueda auch zum Geburtstag, da er heute 20 Jahre alt wird, und schickte Noah und seiner Familie und seinen Freunden Kraft. "Wir hoffen, Sie bald zu sehen".

Der Sturz, der auf Video festgehalten wurde, war erschreckend, und das Rennen wurde verzögert und später auf zehn Runden verkürzt, aber nicht abgesagt, was dazu führte, dass einige Fahrer aus der Moto3 und anderen Kategorien, wie Pecco Bagnaia aus der MotoGP, die Organisation als unsensibel kritisierten und vorschlugen, das Moto3-Rennen hätte abgesagt werden sollen, da Dettwilers Zustand so ernst war.