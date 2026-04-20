No Rest for the Wicked fast 2 Millionen verkaufte Exemplare, während es 2 Jahre auf dem Markt feiert

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Moon Studios' No Rest for the Wicked feiert zwei Jahre im Early Access, da es sich dem Konsolenstart und der Version 1.0 nähert. Das Top-Down-Action-RPG ist vielleicht ganz anders als das, woran Moon Studios bisher gearbeitet hat, da es vor allem für die Ori-Spiele bekannt ist, aber No Rest for the Wicked hat es geschafft, sich ein bedeutendes Publikum zu erarbeiten.

Kürzlich feierte das Spiel 1,5 Millionen verkaufte Exemplare, und es gibt nun ein weiteres Update zu dieser Zahl, das uns in einem neuen Steam-Beitrag mitteilt, dass die Zahl auf 1,7 Millionen gestiegen ist.

"Es sind ZWEI JAHRE vergangen, seit No Rest for the Wicked in den Early Access gegangen ist. Seitdem ist dieses Spiel auf eine Weise gewachsen und weiterentwickelt, die wir nur wegen dir umsetzen konnten. 1,7 Millionen verkaufte Exemplare, und es geht weiter. Sie haben uns unterstützt, herausgefordert und dazu gebracht, es besser zu machen. Genau so mögen wir es. Wir arbeiten hart an 1.0. Und Konsolenspieler, wir haben euch nicht vergessen", heißt es im Beitrag. Wir haben zwar noch nicht das so wichtige Veröffentlichungsdatum 1.0, aber nach zwei Jahren im Early Access vermuten wir, dass es nicht mehr weit entfernt ist.