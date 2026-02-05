Nur wenige Wochen nachdem sie einen großen Verkaufsmeilenstein erreicht haben, feiert No Rest for the Wicked einen weiteren

HQ

Erst vor ein paar Wochen schrieben wir über das Action-RPG von Moon Studios No Rest for the Wicked, das 1 Million verkaufte Exemplare erreichte. Jetzt haben wir bereits einen weiteren großen Verkaufserfolg, wie in den sozialen Medien des Spiels angekündigt wurde.

No Rest for the Wicked hat jetzt über 1,5 Millionen verkaufte Exemplare überschritten. Angesichts der Tatsache, dass das Spiel noch nicht einmal vollständig erschienen ist, ist das eine ziemlich beeindruckende Zahl. Es wird dadurch gestützt, dass Moon Studios in den letzten etwa einer Woche No Rest for the Wicked mit 40 % Rabatt auf Steam hatte, was von Moon Studios-Chef Thomas Mahler als einmaliges Angebot bezeichnet wurde.

Dieser Sale endet heute, am 5. Februar, also wenn du das Spiel für fast die Hälfte des ursprünglichen Preises ergattern möchtest, ist jetzt deine Chance. Mahler sagte außerdem, dass der Preis von No Rest for the Wicked steigen wird, sobald das Spiel 1.0 erreicht, also sei darauf vorbereitet, etwas mehr Geld auszugeben, falls du dich nicht für die Early-Access-Version entschieden hast.