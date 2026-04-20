Nissan bestätigt, dass der neue GT-R kein Elektroauto sein wird

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Kürzlich haben wir bekannt gegeben, dass Nissan den GT-R wiederbelebt, nachdem das alte Modell vor einigen Jahren auf den Markt gebracht wurde.

Sie haben jedoch nicht angegeben, welche Art von Antriebsstrang dieses neue Modell haben wird, was zu Spekulationen führte, dass es sich um ein Elektroauto handeln könnte - was es absolut nicht ist.

In einem Zitat, das Motor1 gegeben wurde, sagte CEO Ivan Espinosa Folgendes:

"Ich denke, was wir bisher gesehen haben, ist, dass elektrische Sportwagen nicht besonders beliebt sind. Ich denke, sie werden kommen, wenn die bessere Batterietechnologie ihren nächsten Schritt macht, aber die aktuellen Lithiumchemikalien sind nicht in der Lage, ein GT-R-ähnliches Produkt herzustellen. Wir werden in der nächsten Generation keine Batterien verwenden. Auf keinen Fall."

Erwartet auch kein reines Benzin-Comeback. Die Abgasvorschriften bedeuten, dass der nächste GT-R in irgendeiner Form elektrifiziert sein wird, mit einem Hybrid-Setup, und einige Spekulationen deuten auf einen Twin-Turbo-V6-Motor hin, der mit einem Elektromotor kombiniert wird.