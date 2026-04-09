Nintendo Switch Online heißt Pac-Man heute willkommen

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Obwohl heute Gerüchte über andere Neuigkeiten kursieren, sind die aktuellen Fakten so, dass Nintendo eine neue Erweiterung des NES-Katalogs für die Nintendo Switch Online veröffentlicht hat. Drei Titel sind heute auf dem Abonnementdienst erhältlich, und mindestens einer davon wird mit Sicherheit die Stimmung aller erfahrenen Spieler weltweit heben, die Zugang dazu haben.

Wir sagen das, weil Pac-Man (der ursprüngliche Titel) zusammen mit Mendel Palace und The Tower of Druaga auf NSO erscheint. Wir vermuten, dass wir Ihnen eines der wichtigsten Spiele in der Geschichte des Mediums nicht vorstellen müssen, aber vielleicht sollten wir Ihnen heute ein wenig mehr über die heutigen Begleiter erzählen.

Mendel Palace ist ein isometrisches Puzzle-Action-Spiel, das von Game Freak entwickelt und von – Moment mal – dem Schöpfer von Pokémon selbst, Satoshi Tajiri, inszeniert wurde.

The Tower of Druaga (Namco, 1984) wurde als Action-RPG beschrieben, obwohl es eher zum modernen Begriff 'Dungeon Crawler' passt, da man Level in einer Burg durch das Besiegen von Feinden abschließen musste, um eine gefangene Prinzessin zu befreien.

Sie können diese drei Klassiker jetzt kostenlos genießen, wenn Sie Abonnent einer beliebigen Stufe der Nintendo Switch Online sind. Wirst du sie heute ausprobieren?