Nintendo veröffentlicht einen animierten Kurzfilm und erklärt nichts darüber

Es ist durchaus üblich, dass Nintendo unorthodoxe Dinge tut, aber dieser neueste Schritt ist vielleicht einer der seltsamsten im Bunde. Völlig aus heiterem Himmel, ohne Vorwarnung oder Erklärung, hat Nintendo auf seinem YouTube-Kanal einen animierten Kurzfilm veröffentlicht.

Der Kurzfilm wird als Close to You angesehen und folgt einem jungen Säugling, der die Welt erkundet. Es gibt keine Dialoge oder narrative Informationen, das Video kommt ohne Beschreibung oder zusätzliche Anmerkungen, und abgesehen davon, dass Fans (und wir) versuchen, irgendeine Bedeutung daraus zu enthüllen, ist es tatsächlich unklar, ob es mit irgendetwas zusammenhängt.

Aber Nintendo tut nicht oft Dinge ohne Zweck, also in welcher Weise hat dieser Kurzfilm mit seinen Plänen für die Zukunft zu tun? Betrachten wir Baby Rosalina, bevor der erwachsene Charakter in The Super Mario Galaxy Movie eingeführt wird? Gibt es unsichtbare Pikmin im Spiel und hilft diesem Baby, die Welt zu erkunden? Ist das alles nur völliger Wahnsinn und spielt Nintendo nur mit uns herum? Wer weiß.

Unabhängig davon können Sie sich die Kurzfassung unten ansehen, um zu sehen, ob Sie ihre Bedeutung herausfinden können.