Nintendo lädt die Soundtracks von Super Mario Galaxy 1 und 2 für eine begrenzte Zeit auf Spotify hoch

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Obwohl wir es bereits gewohnt sind, dass Nintendo jede Woche seinen Katalog an Videospiel-Soundtracks in der Nintendo Music App erweitert – exklusiv für Nintendo Switch Online-Mitglieder –, hat das Unternehmen entschieden, dass es Tracks gibt, die ein viel größeres Publikum erreichen sollten, und hat nun einen Schritt unternommen, der es bisher nie gab.

Zum ersten Mal und für eine begrenzte Zeit sind die Soundtracks zu Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 über Spotify verfügbar. Die Liste der ausgewählten Titel (fast alle, da es insgesamt 130 Audiotracks gibt) hat sogar eine eigene Animation in der Spotify-App und im PC-Launcher. Dieser Schritt ist Teil der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Figur und dient auch dazu, seine Präsenz in Videospielen in diesem Jahr zu untermauern, denn wie Nintendo durch Shigeru Miyamoto erklärte, wird Super Mario Galaxy: The Movie (ebenfalls auf Spotify) die Hauptattraktion dieses 40. Jubiläums sein, und alles deutet darauf hin, dass wir 2026 keinen 3D-Mario bekommen werden.

Ab jetzt kannst du, egal ob du NSO- und Nintendo Music-Abonnent bist oder nicht, die Tracks aus den Super Mario Galaxy-Spielen genießen. Wir haben Gusty Garden Galaxy schon in Dauerschleife – wie sieht es bei dir aus?