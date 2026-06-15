Nintendo könnte aus seiner Klage gegen den EntwicklerPalworld Pocketpair nur 30.000 Dollar bekommen

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Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir eine endgültige Bestätigung bezüglich des Ausgangs im Rechtsstreit zwischen Nintendo und The Pokémon Company (TPC) gegen Pocketpair erhalten, da die Klage, die bereits 2024 eingereicht wurde, voraussichtlich noch vor Jahresende abgeschlossen ist.

Die Klage wurde eingereicht mit der Begründung, dass Pocketpair Nintendo- und TPC-Patente im Zusammenhang mit dem Monsterfang-Gameplay verletzt habe, das in Palworld verwendet wurde, dem erfolgreichen Spiel, das Millionen und Abermillionen von Fans anzog und oft als 'Pokémon mit Waffen' galt.

Gamesfray verfolgt dieses Rechtsstreit schon seit einiger Zeit und berichtet nun, dass es bald abgeschlossen wird, da beide Parteien gebeten werden, Beweise vorzulegen, bevor ein Gerichtsverfahren am 1. Oktober beginnt. Ziel ist es, dass dies dann zu einem Urteil am 9. November führt.

Derzeit heißt es, dass Nintendo und TPC aus diesem rechtlichen Vorhaben kaum gewinnen werden, da das Duo möglicherweise mit 30.000 Dollar Schadensersatz aus dem Kampf hervorgehen könnte. Warum sich diese Situation entwickelt hat: Es wird erwähnt, dass Pocketpair im letzten Jahr verschiedene Änderungen an Palworld vorgenommen hat, um Bereiche zu beseitigen, die angeblich die Gefahr einer Urheberrechtsverletzung darstellen, wobei Nintendo und TPC diesen Schritt zurückwiesen und ihre Behauptung änderten, um sich auf frühere Versionen von Palworld zu beziehen und nicht auf die aktuelle und Live-Version des Spiels.

Zu diesem Zweck fügt der Bericht hinzu: "Dieser Rechtsstreit betrifft nichts mehr Ernstes im kommerziellen Sinne. Es geht um eine hypothetische einstweilige Verfügung, die nicht für aktuelle Produktversionen gilt, und (wenn überhaupt) um einen kleinen Schadensersatz für einen Zeitraum, in dem Pocketpair in Japan nur begrenzte Neuverkäufe generierte."

Pocketpair hat sich auch nicht allzu viele Sorgen um die rechtlichen Bemühungen von Nintendo und TPC gemacht, da die Version 1.0 von Palworld fast da ist und am 10. Juli erscheinen soll.