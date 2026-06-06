Palworld kündigt seinen vollständigen Start am 10. Juli an.

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Pass auf, Nintendo, denn Pocketpair legt endlich die letzten Handgriffe an sein Spiel. Palworld ist seit über zweieinhalb Jahren im Early Access, was Dutzende Millionen Menschen nicht davon abgehalten hat, das Gameplay auszuprobieren, das Pokémon-artiges Kreaturenfang mit Crafting und Survival unverhohlen verbindet.

Es ist ein recht eklektisches Spiel, aber jetzt ist die Zeit, seinen Charakter und Zweck vollständig zu definieren, da während des Summer Game Fest angekündigt wurde, dass Palworld 1.0 am 10. Juli erscheinen wird. Über die neuen Features dieses vollständigen Updates ist noch nichts bekannt, aber den cineastischen Trailer könnt ihr unten ansehen.

Wirst du Palworld spielen, wenn die Vollversion erscheint?