Nintendo hat offiziell seinen Weihnachtsverkauf gestartet

HQ

Gestern berichteten wir, dass Microsoft seinen Xbox Countdown Sale mit vielen Rabatten vor Weihnachten und Neujahr gestartet hat, und vor ein paar Stunden hat Valve angekündigt, dass es den diesjährigen Steam Winter Sale gestartet hat. Nintendo will natürlich nicht übertroffen werden, also ist auch das Unternehmen nun mit seinem Holiday Sale in vollem Gange.

Da es so viele großartige Spiele zu finden gibt, haben wir eine Liste von zehn wirklich guten Spielen zusammengestellt, die derzeit rabattiert sind und bis zum 11. Januar so bleiben werden.

Switch-1-Spiele:



Ori and the Blind Forest Definitive Edition – 75 % Rabatt

– 75 % Rabatt

Outward Definitive Edition – 90 % Rabatt

– 90 % Rabatt

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – 40 % Rabatt



The Elder Scrolls V: Skyrim Jubiläumsausgabe – 85 % Rabatt

– 85 % Rabatt

Unicorn Overlord – 65 % Rabatt



Switch-2-Spiele:



Fast Fusion – 30 % Rabatt



Hades II – 25 % Rabatt



Hollow Knight: Silksong – 20 % Rabatt



Red Dead Redemption – 50 % Rabatt



Sonic X Shadow Generations – 50 % Rabatt



Teilen Sie gerne alle echten Perlen, die Sie finden, damit mehr Menschen im Vorfeld von Weihnachten großartige Schnäppchen genießen können.