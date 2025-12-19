News
Nintendo hat offiziell seinen Weihnachtsverkauf gestartet
Es gibt viele Spiele zum Durchstöbern, einige mit spektakulär niedrigen Preisen, sowohl für die Switch als auch für die Switch 2.
Gestern berichteten wir, dass Microsoft seinen Xbox Countdown Sale mit vielen Rabatten vor Weihnachten und Neujahr gestartet hat, und vor ein paar Stunden hat Valve angekündigt, dass es den diesjährigen Steam Winter Sale gestartet hat. Nintendo will natürlich nicht übertroffen werden, also ist auch das Unternehmen nun mit seinem Holiday Sale in vollem Gange.
Da es so viele großartige Spiele zu finden gibt, haben wir eine Liste von zehn wirklich guten Spielen zusammengestellt, die derzeit rabattiert sind und bis zum 11. Januar so bleiben werden.
Switch-1-Spiele:
- Ori and the Blind Forest Definitive Edition – 75 % Rabatt
- Outward Definitive Edition – 90 % Rabatt
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – 40 % Rabatt
- The Elder Scrolls V: Skyrim Jubiläumsausgabe – 85 % Rabatt
- Unicorn Overlord – 65 % Rabatt
Switch-2-Spiele:
- Fast Fusion – 30 % Rabatt
- Hades II – 25 % Rabatt
- Hollow Knight: Silksong – 20 % Rabatt
- Red Dead Redemption – 50 % Rabatt
- Sonic X Shadow Generations – 50 % Rabatt
Teilen Sie gerne alle echten Perlen, die Sie finden, damit mehr Menschen im Vorfeld von Weihnachten großartige Schnäppchen genießen können.