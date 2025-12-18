Weihnachts-Gaming-Bonanza: Xbox Countdown Sale hat nun mit gesenkten Preisen bis zum 7. Januar begonnen

HQ

Da für viele morgen die Weihnachts- und Neujahrsferien beginnen, möchten wir Sie daran erinnern, dass Microsoft nun mit seinem jährlichen Countdown-Verkauf begonnen hat. Der Verkauf ist riesig und umfasst über 1.000 Spiele, daher würden wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich gut ist, dass du vor Ende des Verkaufs am 7. Januar etwas findest, das dir gefällt.

Wir haben einige phänomenale Titel in verschiedenen Genres und Preisklassen gefunden, die derzeit deutlich reduziert sind (und nicht im Game Pass enthalten sind), sowohl älter als auch neuer, und wir denken, die meisten von euch werden unten etwas finden, das euch gefällt:



Avatar: Frontiers of Pandora - 33 % Rabatt (£16,74 / €20,09)



Death Stranding: Director's Cut - 60 % Rabatt (£13,99 / 15,99)



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 70 % Rabatt (£13,49 / €14,99)



Final Fantasy XVI - 30 % Rabatt (£24,99 / €29,99)



Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition – 85 % Rabatt (£11,24 / €12,74)

– 85 % Rabatt (£11,24 / €12,74)

Monster Hunter Stories - 35 % Rabatt (£16,24 / €22,74)



Power Rangers Rita's Rewind - 35 % Rabatt (£19,00 / €19,49)



Sea of Stars - 40 % Rabatt (£17,99 / €20,99)



Sonic Racing: Crossworlds Digital Deluxe – 35 % Rabatt (£51,99 / €58,49)

– 35 % Rabatt (£51,99 / €58,49)

Split Fiction - 25 % Rabatt (£33,74 / €37,49)



Street Fighter 6 - 50 % Rabatt (£17,49 / €19,99)



Warhammer 40,000: Space Marine II - 60 % Rabatt (£23,99 / €27,99)



Wir können hinzufügen, dass es auch einen Rabatt von 20-30 % auf einige brandneue Spiele wie Battlefield 6, Borderlands 4, Lego Party und ARC Raiders gibt. Wenn du besonders gute Angebote findest, würden wir uns freuen, wenn du deinen Mit-Gamereactor-Lesern helfen könntest, indem du sie unten im Kommentarbereich teilst. Teilen bedeutet Fürsorge, wie du weißt, und den Countdown Sale findest du hier.