Nintendo hat Berichten zufolge bisher über die Hälfte der Konsolenverkäufe im Vereinigten Königreich im Jahr 2026 ausgemacht

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Es scheint, als sei 2026 bisher ein sehr gutes Jahr für Nintendo im Vereinigten Königreich gewesen, denn eine neue Information von Christopher Dring von The Game Business zeigt, dass Nintendo-Systeme in diesem Kalenderjahr über 50 % der gesamten Konsolenverkäufe im Vereinigten Königreich ausmachen.

Wir kennen die genaue Trennung hinsichtlich der Verkäufe von Switch 1 und Switch 2 in Bezug auf diese Daten nicht, aber die Informationen besagen, dass die Switch 2 gerade einen ausgezeichneten März erlebt hat, mit einem Verkaufssprung von 154 % im Monatsvergleich aufgrund des gestiegenen Interesses an Pokémon Pokopia. Der Vorbehalt ist, dass der März ein fünfwöchiger Monat ist, während Februar ein vierwöchiger Monat ist, weshalb die Daten dadurch leicht verzerrt sein werden.

Diese Daten deuten darauf hin, dass die Ausgaben für andere Konsolen zurückgegangen sind, da weniger als 50 % des gesamten Konsolenumsatzes im Vereinigten Königreich in diesem Jahr auf PlayStation- und Xbox-Geräte verteilt sind. Ob dies an der späten Phase dieser Generation liegt und Fans weniger an einem System der aktuellen Generation benötigen, oder daran, dass sie aufgrund der ständig steigenden Preise moderner Konsolen für aktuelle Geräte nicht mehr preisen, bleibt abzuwarten.