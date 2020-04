Nintendo erinnert euch an Erweiterungspass von Fire Emblem: Three Houses

Nintendo hat ihre Spieler in Großbritannien diese Woche noch einmal daran erinnert, dass Fire Emblem: Three Houses auf der Switch ein fantastisches Spiel ist. Mit ordentlicher Verspätung wurde gestern jedenfalls ein neuer Trailer veröffentlicht, der noch einmal all die Inhalte im Erweiterungspass (den ihr für 25 Euro kauft) auflistet und demonstriert. Wir sehen darin nicht nur die Silbergrauen Wölfe in Aktion, sondern auch die kämpfende Händlerin Anna, Bataillone bestehend aus Maids, zusätzliche Kostüme, Klassen und Nebenaktivitäten (Haustiere streicheln und Sauna-Besuche).

Wie gesagt, das steht alles seit Monaten bereit, aber es ist eben eine schöne Erinnerung daran, was für ein tolles Gesamtpaket Fire Emblem: Three Houses auf der Nintendo Switch ist. Wir hatten zur Veröffentlichung des Story-Add-Ons ja eine Kritik verfasst, die den gesamten Erweiterungspass miteinbezog. Wer sich für Eindrücke aus dem Hauptspiel interessiert, den verweisen wir an dieser Stelle noch einmal zu unserer Einschätzung nach vier abgeschlossenen Spieldruchläufen.