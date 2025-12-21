Ninja Turtles besucht Ninja Gaiden II Black und das Ergebnis ist atemberaubend

HQ

Wir lieben Ninjas genauso sehr wie alle anderen, wenn nicht sogar mehr, und natürlich schlagen unsere Herzen für die Teenage Mutant Ninja Turtles etwas schneller, besonders für die weniger überdesignten und cooleren Originalcharaktere aus dem ersten Film.

Und es gibt sicherlich noch andere, die genauso empfinden. Über Resetera wird nun auf einen Ninja Gaiden II Black -Mod aufmerksam gemacht, entwickelt von FiendMods (über Nexus Mods), der Ryu Hayabusa durch Ninja-Schildkröten ersetzt – je nachdem, welches seiner Kostüme man wählt – und... Das Ergebnis ist absolut herausragend.

Schauen Sie es sich unten an. Es lässt einen auf jeden Fall sabbern, und wir würden wirklich gerne ein Spiel mit diesem Look haben. Es gibt etwas Besonderes am ursprünglichen Design, findest du nicht?