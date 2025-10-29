Nigeria verhängt strengere Geldstrafen und Gefängnisstrafen gegen Wildtierhändler

HQ

In einem neuen Gesetzentwurf, der vom nigerianischen Senat verabschiedet wurde, sollen Wildtierhändler mit höheren Geldstrafen und härteren Gefängnisstrafen für den illegalen Handel mit Elfenbein, Pangolinschuppen und anderen Gegenständen rechnen. Das Gesetz soll dazu beitragen, kriminelle Netzwerke einzudämmen, die das Land zu einem Brennpunkt für den Handel mit Wildtieren gemacht haben.

Laut Reuters bedeutet das neue Gesetz, dass Wildtierhändler mit Geldstrafen von bis zu 12 Millionen Naira rechnen müssen, was rund 8200 US-Dollar entspricht, und Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren. Nach dem vorherigen Gesetz konnten Menschenhändler nur drei Monate im Gefängnis verbringen oder eine Geldstrafe von nur 100.000 Naira (entspricht etwa 68 US-Dollar) zahlen.

"Dies ist ein großer Sieg für Nigeria und zeigt ohne jeden Zweifel, dass wir uns weiterhin dafür einsetzen, den illegalen Handel mit Wildtieren auszurotten und unsere einzigartige Fauna und Flora zu schützen", sagte der Abgeordnete Terseer Ugbor, der den Gesetzentwurf eingebracht hat. Auch Umweltschützer haben den neuen Gesetzentwurf begrüßt und hoffen, dass er den illegalen Handel mit Wildtieren im Land eindämmen wird.

Das Gesetz verbietet auch die Verschmutzung des Lebensraums von Wildtieren und den Verzehr gefährdeter Arten. Es gibt den nigerianischen Zollermittlern auch zusätzliche Befugnisse, die es ihnen ermöglichen, Finanzdaten zu verfolgen, Flugzeuge mit Wildtieren zu durchsuchen und festzuhalten.