Niederlande signalisieren möglichen Rückzug vom Eurovision Song Contest 2026 wegen israelischer Teilnahme

Hier in Spanien haben wir die Nachricht erhalten, dass unser Land möglicherweise nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen wird, wenn Israel es tut. Nun hat auch der niederländische Sender AVROTROS erklärt, dass er möglicherweise nicht am Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen wird, wenn Israel von der Europäischen Rundfunkunion zugelassen wird. AVROTROS betonte, dass seine Teilnahme "nicht möglich sein wird", solange Israel antritt, und verwies auf einen Konflikt zwischen den Werten des Senders und Israels Verhalten in Gaza. Die Ankündigung verschärft die wachsenden politischen Spannungen rund um den Wettbewerb im nächsten Jahr und schließt sich anderen europäischen Sendern bei den Überlegungen über einen möglichen Rückzug an. Was denken Sie über die Situation?