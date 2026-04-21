Nicole Kidman und Sandra Bullock kehren in Practical Magic 2 zurück, das diesen September debütiert

Heutzutage scheint alles eine Fortsetzung zu bekommen, und das bedeutet natürlich, dass Practical Magic nicht sicher ist. Im September wird der lang erwartete Nachfolger des Originals von 1998 erscheinen, der einfach als Practical Magic 2 bekannt ist.

Darin kehren sowohl Sandra Bullock als auch Nicole Kidman als die Owens-Schwestern zurück und zeigt, wie sie ihre arkanen Fähigkeiten und Fähigkeiten einsetzen, um mit einer dunklen Bedrohung umzugehen, die ihre Familie bedroht.

Geschrieben von Akiva Goldsman und Georgia Pritchett und inszeniert von Susanne Bier, bringt Practical Magic 2 zudem eine recht mit Stars gespickte Besetzung, zu der Lee Pace, Joey King, Maisie Williams, Xolo Mariduena, Solly McLeod, Stockard Channing und Dianne Wiest gehören.

Der Premierentermin des Films ist für den 11. September geplant, und unten sehen Sie den Teaser-Trailer zum Film zusammen mit der offiziellen kurzen Zusammenfassung.

"Mit Sandra Bullock und Nicole Kidman in den Hauptrollen kehrt Practical Magic 2 in eine Welt zurück, die von mondbeschienenem Unfug und mächtiger Ahnenmagie durchdrungen ist, während die Owens-Schwestern sich dem dunklen Fluch stellen müssen, der ihre Familie ein für alle Mal zu zerstören droht, in einem sehenswerten filmischen Ereignis voller Spaß, Magie und Chaos."