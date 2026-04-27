Nicolas Cage schwingt durch die Straßen von New York im neuen Trailer Spider-Noir

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Einen Monat vor der Veröffentlichung auf Amazon Prime Video haben wir den vollständigen Trailer zur kommenden Serie Spider-Noir, in der Nicolas Cage erneut die Rolle des Ben Reilly übernimmt, einer Figur, die er 2018 in Spider-Man: Into the Spider-Verse spielte. Statt in die Animationswelt zurückzukehren, ist Reilly jedoch wieder in Realfilmform und hält die von Verbrechen durchzogenen Straßen von New York so sicher wie möglich.

Als der Freund eines Sängers verschwindet, stolpert Reilly in einen Fall, der viel größer ist, als er zunächst gedacht hatte. Angesichts einiger der tödlichsten Verbrecher New Yorks wird er auf seine verbesserten Spidey-Sinne, seine Stärke, das Netzschleudern und mehr zählen, um auf der anderen Seite dieses waghalsigen Coups hervorzukommen. Spideys Schurkengalerie ist in voller Stärke, mit Sandman, Silvermane, Tombstone und Megawatt, die bisher enthüllt wurden.

Spider-Noir tritt am 27. Mai Amazon Prime Video bei, mit acht Episoden in der Debütstaffel. Man glaubt, dass Amazon, falls dieses Debüt gut verläuft, in Zukunft weitere Spin-off-Serien in diesem Stil planen werden. Vielleicht ist das der richtige Weg mit Spider-Man, nachdem eine Menge Schurkenfilme nicht wirklich zu Sonys Gunsten ausgegangen ist.