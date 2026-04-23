Es sollen weitere Spider-Verse-Variantenprojekte in Arbeit sein

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Als Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 erschien, bot es ein animiertes Abenteuer, das viele umgehauen hat, und präsentierte eine Vielzahl von Spider-Folk-Varianten, die bei den Fans schnell beliebt wurden. Bis zu diesem Punkt wurde kaum eine Erweiterung der Geschichten dieser Nebencharaktere erreicht, aber bald wird sich das erheblich ändern, denn Spider-Noir wird Ende Mai auf Prime Video erscheinen.

Dies ist eine Serie, die auf der Figur Ben Reilly basiert, derselben Spider-Noir -Figur, die in Into the Spider-Verse eingeführt wurde. Obwohl erwartet wird, dass diese Serie eine Version des Charakters präsentiert, die sich von der animierten unterscheidet, ist dies ein eindeutiger Beweis dafür, dass Sony und Marvel ein Universum sehen, in dem andere Spider-Folk gedeihen und ihre eigenen Projekte tragen können.

Und scheinbar ist Spider-Noir nur das erste von vielen. Wir sagen das, da der Co-Showrunner von Spider-Noir, Oren Uziel, mit dem SFX Magazine (danke, GamesRadar+) gesprochen hat, um zu behaupten, dass es weitere Spider-Verse-Variantenprojekte in Arbeit gibt.

"Ich konzentriere mich auf Spider-Noir, aber ich weiß, dass noch andere in Arbeit sind. Ich habe ein wenig mit den Leuten gesprochen, die daran arbeiten, und ich finde sie sehr spannend. Sie folgen ein bisschen derselben Formel [wie Spider-Noir ], dieser gleichen Idee, ein Genre zu nehmen und es durch eine Spider-Variante zu erhöhen. Das eröffnet eine ganz neue Welt und ist einfach eine extrem spannende Gelegenheit."

Es ist unklar, was das sein wird, aber es gibt keinen Zweifel, dass viele gerne sehen würden, wie Spider-Gwen ihr eigenes Abenteuer erlebt, oder vielleicht sogar Spider-Punk, der die Action auf die Straßen des Big Smoke, des fröhlichen alten London, führt.

Welchen Spider-Person würdet ihr gerne sehen, der ein eigenes Projekt bekommt?