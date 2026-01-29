Nicki Minaj erklärt sich selbst zu Trumps "Nummer-eins-Fan"

HQ

Nicki Minaj erklärte sich öffentlich zu Donald Trumps "Nummer-eins-Fan" während eines Auftritts mit dem US-Präsidenten in Washington, DC, wo sie auch ein neu ausgestelltes Trump-"Gold-Card"-Visum präsentierte.

Die in Trinidad und Tobago geborene Rapperin trat auf einer Veranstaltung des Finanzministeriums mit Trump zusammen und postete später Bilder der Goldkarte (ein im Dezember eingeführtes Fast-Track-Residency-Programm) und erklärte, sie würde ihre Staatsbürgerschaftspapiere fertigstellen.

Das Programm gewährt wohlhabenden Antragstellern die US-Aufenthaltsgenehmigung und einen Weg zur Staatsbürgerschaft im Austausch für eine Zahlung von 1 Million Dollar plus eine Bearbeitungsgebühr. Das Programm wurde kritisiert, weil es zusammen mit strengeren Einwanderungskontrollen und anhaltenden Protesten im Zusammenhang mit jüngsten tödlichen Vorfällen mit Einwanderungsbeamten (einschließlich der Tötung von Alex Pretti) gestartet wurde.

Der Rapper hatte zuvor die Einwanderungspolitik der Trump-Ära kritisiert und davon gesprochen, als Kind in die Vereinigten Staaten zu kommen. Trotz dieser Geschichte lobte sie Trumps Führung bei der Veranstaltung und sagte, sie werde nicht zulassen, dass Gegner ihn "schikanieren". Das Auftreten kommt zu einer Zeit, in der die Einwanderungspolitik weiterhin ein Brennpunkt in der US-Politik und öffentlichen Debatte ist...