Trump startet eine Million-Dollar-"Goldkarte"

Trump hat die Trump Gold Card ins Leben gerufen, ein neues Einwanderungsprogramm, das Ausländern, die mindestens 1 Million Dollar zahlen, eine beschleunigte US-Aufenthaltsgenehmigung (und schließlich die Staatsbürgerschaft) bietet. Trump bewarb die Karte online und nannte sie einen "direkten Weg zur Staatsbürgerschaft" für geprüfte Bewerber und ein Werkzeug, um weltweit führende Talente in den Vereinigten Staaten zu halten.

Auf der Website des Programms steht, dass die 1 Million Dollar Gebühr selbst als Beweis dafür dient, dass der Bewerber dem Land "erheblich zugutekommt". Unternehmen, die Arbeitnehmer sponsern, müssen 2 Millionen Dollar zahlen, während eine bevorstehende 5-Millionen-Dollar-"Platin"-Karte spezielle Steuervergünstigungen enthalten wird. Alle Antragsteller müssen außerdem eine nicht erstattungsfähige Bearbeitungsgebühr von 15.000 US-Dollar zahlen.

Die Demokraten haben das System kritisiert

Die Demokraten haben das System dafür kritisiert, die Wohlhabenden zu bevorzugen, und es mit traditionellen Green Cards gegenübergestellt, die für eine breitere Gruppe von Einwanderern offenstehen. Trump argumentiert, dass das Programm gut verdienende Fachkräfte und Arbeitsplätze anziehen wird.

Die Einführung der Gold Card erfolgt vor dem Hintergrund eines aggressiven Einwanderungsdurchgehens: steigende Visagebühren, Massenabschiebungen, eine Aussetzung von Anträgen aus Ländern unter Trumps Reiseverbot und eine neue Gebühr von 100.000 Dollar für viele H-1B-Antragsteller im Ausland.