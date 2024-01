Neun schöne Screenshots von Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Das am meisten gehypte Spiel für die heutige Xbox Developer Direct war der Indiana Jones-Titel von Machine Games, der einen vollständigen Titel, eine Bestätigung, dass er später in diesem Jahr erscheint, und einen Trailer mit etwas Gameplay erhielt.

Der Titel heißt Indiana Jones and the Great Circle, der Anfang dieser Woche durchgesickert ist, und die Gerüchte, dass es sowohl First- als auch Third-Person-Titel sein würde und nicht für PlayStation 5 (nur PC und Xbox Series S/X) erscheinen würde, haben sich ebenfalls als wahr herausgestellt. Darüber hinaus haben wir nun auch eine Auswahl von neun Screenshots in 4K sowie die für das Cover des Spiels verwendete Grafik erhalten, die es ermöglicht, die Grafik im Detail zu betrachten. Denken Sie daran, zweimal auf die Bilder zu klicken, um die volle Auflösung zu erhalten.

Was hältst du von Indiana Jones and the Great Circle, nach dem zu urteilen, was wir bisher gesehen haben?