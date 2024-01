Indiana Jones and the Great Circle mit einem ersten Trailer enthüllt

HQ

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte über das kommende Spiel von MachineGames und Todd Howard mit unserem Lieblingsprofessor Indiana Jones in der Hauptrolle, und heute Abend wurde es endlich zum ersten Mal mit einem neuen Trailer auf der Xbox Developer Direct gezeigt.

Es war eine stolze Ansammlung von Entwicklern des in Uppsala (Schweden) ansässigen Unternehmens MachineGames, die uns von dem Spiel erzählten, das jetzt bestätigt wurde, dass es Indiana Jones and the Great Circle heißt. Das Abenteuer führt uns zurück ins Jahr 1937 und spielt zwischen den Filmen Indiana Jones und die Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, in denen Indy, wie üblich, auf der Suche nach einer uralten Macht gegen böse Mächte antritt.

Im Gegensatz zu Uncharted und Tomb Raider wird Indiana Jones and the Great Circle hauptsächlich in der Ego-Perspektive gespielt, wobei die ikonische Peitsche des Archäologen eine wichtige Rolle spielt und unter anderem zum Entwaffnen, Ablenken und Angreifen von Feinden sowie zum Navigieren in verschiedenen herausfordernden Umgebungen verwendet wird. Im Laufe des Spiels werden wir sowohl offene Gebiete erkunden als auch Abenteuer in engeren Abschnitten mit mehr Fokus auf das Geschichtenerzählen und in Indianas Schuhen können wir uns auf eine ganze Menge gemütlicher Action-Abenteuer in Form von klassischem Nahkampf, einigen Schusswaffen, Stealth und Rätseln freuen.

Während Indy im Spiel wie Harrison Ford aussehen mag, ist der Schauspieler, der ihn spielt, Troy Baker, ein sicheres Paar Hände in der Gaming-Schauspielerei, wenn es jemals eines gab.

Indiana Jones and the Great Circle wird 2024 für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht und ist natürlich im Game Pass enthalten.

Wie gehypt bist du?