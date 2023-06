Gerücht: Indiana Jones ist sowohl die erste als auch die dritte Person

HQ

Kurz bevor Microsoft Anfang 2021 die Übernahme von ZeniMax/Bethesda abschloss, gab letzteres bekannt, dass es an einem Indiana Jones-Titel arbeitet. Es wird von dem schwedischen Studio Machine Games (hauptsächlich bekannt für die Wolfenstein-Reihe) gehandhabt, aber das ist so ziemlich alles, was wir wissen.

Es gab einige Spekulationen darüber, ob es sich um ein First- oder Third-Person-Adventure handeln wird, bei dem die First-Person-Perspektive angesichts der anderen Spiele von Machine Games (wieder Wolfenstein) sinnvoller sein könnte. Aber es wäre seltsam, Dr. Henry Walton "Indiana" Jones zu spielen, ohne ihn zu sehen, und die dritte Person fühlt sich viel geeigneter an, wenn man eine Peitsche benutzt. Also, welches ist es? Es stellt sich heraus, dass die Antwort lauten könnte... beide.

In der neuesten Folge des Xbox Era-Podcasts sagt der Insider Nick Baker, dass verschiedene Teile des Spiels unterschiedliche Perspektiven verwenden werden:

"Jetzt weiß ich nicht, ob es fertig ist oder nicht, denn ich denke, das Spiel ist noch ein ganzes Stück entfernt, aber nach dem, was mir gesagt wurde, nach dem, was ich gehört habe, wird es beides sein. Nicht wie Starfield, wo man auswählen kann, aber es wird bestimmte geben - soweit ich weiß, wird es bestimmte Abschnitte geben. Einige werden in der dritten Person sein, andere in der ersten Person. Mehr Details habe ich nicht."

Obwohl Baker in der Vergangenheit definitiv ein paar Mal Recht hatte, liebt er seine Gerüchte und hat bei weitem nicht immer Recht. Nehmen Sie die Informationen vorerst mit einer gesunden Portion Skepsis auf.