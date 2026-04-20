Neuigkeit: Ein Mann hat in Teotihuacán, Mexiko, auf eine Gruppe von Touristen geschossen und dabei zwei Menschen getötet

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Ein Mann hat auf eine Gruppe von Touristen an der archäologischen Stätte Teotihuacán, Mexiko, geschossen, einen kanadischen Touristen getötet und vier weitere mit einer Schusswaffe verletzt. Zwei weitere Opfer erlitten Verletzungen durch Stürze, als sie versuchten, vor dem Angreifer zu fliehen. Der Angreifer trug einen Revolver und scharfe Munition sowie ein großes taktisches Messer.

Laut Reuters nahm sich der Angreifer anschließend das Leben, obwohl es Augenzeugenberichte gibt, dass er von der mexikanischen Nationalgarde erschossen wurde, die an diesem Ort stationiert war. Die Verletzten erhalten bereits medizinische Versorgung, und die kanadische Regierung hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben.

Dieser Angriff gewinnt in den Monaten vor Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft, die in Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten stattfinden soll, eine noch ernstere Bedeutung. Ein Angriff auf ein großes Touristenziel hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Athleten und der Teilnehmer der Veranstaltung geweckt.