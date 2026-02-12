Neue Handlungsdetails, Staffellänge enthüllt für Spider-Noir

HQ

Vor der Enthüllung des Spider-Noir Trailers haben wir einige neue Informationen zu Nicolas Cages netzschwingendem Krimidrama erhalten, bevor es diesen Frühling auf unsere Bildschirme kommt. Details zur Handlung, die Anzahl der Episoden und mehr wurden im Voraus bekannt gegeben, sodass wir einige Details haben, um den Fall weit aufzuklären.

In Spider-Noir wird Nicolas Cage nicht genau die gleiche Version des Charakters spielen, den wir in Spider-Man: Into the Spider-Verse gesehen haben. Stattdessen wird er Ben Reilly spielen, eine Figur, die in den 1970er Jahren von Marvel als Klon von Peter Parker eingeführt wurde. Er wird auch nicht Spider-Man heißen. Stattdessen wird er einfach als The Spider bekannt sein, was eine Anspielung auf alte Superheldennamen ist.

Außerdem soll Cages neues Krimidrama laut Esquire nur 8 Episoden umfassen. Es folgt The Spider, während er Attentatsversuche auf den Verbrecherboss Silvermane untersucht, und zeigt Noir-artige Varianten klassischer Spidey-Schurken wie Sandman.

Wie wir bereits wissen, können Sie die Serie entweder in Schwarz-Weiß oder in echten Farben ansehen, und wenn Sie sehen möchten, wie beide Versionen aussehen, schauen Sie sich hier viele neue Spider-Noir Bilder an.