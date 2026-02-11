Die ersten Bilder von Spider-Noir zeigen Nicolas Cage als Netzschwinger

HQ

Obwohl wir das genaue Premierendatum von Spider-Noir nicht kennen, scheint es näher als weiter entfernt zu sein. Wir sagen das, weil Prime Video inzwischen eine Menge Bilder zur Serie geteilt hat, Schnappschüsse, die einen guten und genauen Einblick in Nicolas Cage als titelgebenden Helden (Ben Reilly) geben, und diese Bilder sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe.

Der Grund für die beiden Alternativen ist, dass die Show sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe angeboten wird. Ähnlich wie bei Werewolf by Night kannst du die Show in beiden Optionen sehen, obwohl die beste und passendste Variante zweifellos Ersteres sein wird, oder?

Sie können unten alle neuen Spider-Noir Bilder sehen und bleiben Sie dran, denn Prime Video wird zweifellos bald Informationen zum Premierentermin teilen.